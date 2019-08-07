В военкоматах Подмосковья выявили схемы массового освобождения от службы в армии

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Военные прокуроры в этом году выявили в военкоматах Московской области преступные схемы массового освобождения от службы в армии. Об этом сообщил московский городской военный прокурор Владислав Приходченко на коллегии по итогам работы в первом полугодии.

"В текущем году в ряде военкоматов Московской области выявлены преступные схемы массового освобождения граждан от военной службы. В настоящее время в отношении должностных лиц, получивших за это взятки, расследуются 17 уголовных дел, 15 из которых возбуждены по материалам проверок военных прокуроров", - сообщил Владислав Приходченко, чьи слова приводятся в сообщении на сайте Московской городской военной прокуратуры. Он не сообщил подробности уголовных дел и не назвал военкоматы, где были выявлены нарушения.

На территории Подмосковья действуют 10 объединенных отделов военкомата Московской области.

Также Приходченко отметил, что позитивным итогом совместной работы военных прокуроров и командования стало сокращение числа преступлений коррупционной направленности, включая мелкое взяточничество, присвоения и растраты. Кроме того, снизилось количество преступлений, совершенных военнослужащими, проходящими военную службу по призыву.