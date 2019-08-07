Все малые города Кабардино-Балкарии примут участие в конкурсе по благоустройству

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Все пять городов Кабардино-Балкарии (КБР) с населением не более 50 тыс. человек примут участие во всероссийском конкурсе проектов благоустройства городских территорий "Исторические поселения и малые города", который проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2019 году победителем этого конкурса из КБР стал городской округ Баксан, сообщил ТАСС в среду первый зампред правительства - министр инфраструктуры и цифрового развития региона Владимир Болотоков.

"Мы донесли до руководства муниципалитетов, что меняются сроки подачи заявки, и до 1 февраля 2020 года должны подготовить и направить в Минстрой России по остальным нашим городам документацию. На это могут претендовать Прохладный, Терек, Майский, Нарткала, Тырныауз. Я озадачил специалистов, они уже в курсе, будут готовить соответствующие проекты и представлять на конкурс за подписью врио главы КБР", - сказал Болотоков.

Конкурс, связанный с благоустройством малых городов и исторических поселений, в этом году выиграл один из городов Кабардино-Балкарии Баксан, 85 млн уже к нам поступили, отметил собеседник агентства. Реализация проекта рассчитана на два года, в 2019 году должны быть проведены работы по проектированию, определению подрядчика. "В следующем году на 85 млн рублей будет благоустроен парк Мира, культуры и отдыха, но там есть софинансирование из местного бюджета и из внебюджетных источников", - уточнил министр.

Он добавил, что город подавал документы на конкурс дважды. "Инициатором проекта является администрация городского округа Баксан, в первый раз мы не смогли стать победителем. Со стороны правительства мы привнесли туда тоже свою лепту, привлекли специалистов из Российской Федерации для того, чтобы проект соответствовал тем требованиям, которые сегодня предъявляет время", - добавил он.

На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году было подано 330 заявок из 77 субъектов. Проекты-победители получат в общей сложности 5 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию своих проектов. Итоги первого конкурса благоустройства малых городов были подведены в 2018 году. Было принято решение, что конкурс станет ежегодным. Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", до конца 2024 года в малых городах и исторических поселениях будет реализовано почти 500 проектов победителей конкурса.