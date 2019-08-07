В Дагестане 12 августа объявлен выходным днем в связи с праздником Курбан-байрам

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана объявили 12 августа выходным днем в связи с мусульманским праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В Республике Дагестан 12 августа в связи с праздником Курбан-байрам объявлен выходным днем. Постановление об этом сегодня подписал председатель правительства Дагестана Артем Здунов", - сказал собеседник агентства.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - отмечается на 10 день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.