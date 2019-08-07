В Волгоградской области до 2021 года очистят более 20 протоков водоемов и озер

ВОЛГОГРАД, 7 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены до конца 2020 года провести экологическую реабилитацию более 20 озер и протоков водоемов. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"В 2019-2020 годах при поддержке федерального центра планируется провести экологическую реабилитацию еще 22 ериков и озер, построить водопропускные сооружения", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что уже начаты работы по возведению девяти водовыпусков на ериках и протоках возле хуторов Закутский, Чапаевец, Невидимка и Сахарный. "Создание объектов будет способствовать оптимизации гидрологического режима, поддержанию необходимого уровня воды после прохождения весеннего половодья, пополнению подземных водоносных горизонтов", - пояснили в пресс-службе.

В администрации добавили, что проект начат по инициативе губернатора региона Андрея Бочарова в 2014 году. "За это время расчищено 30% водных объектов поймы", - отметили в пресс-службе.

По информации администрации, строительство гидротехнических сооружений Волго-Ахтубинской поймы на реке Ахтубе, которое запланировано на 2021-2023 годы, также позволит улучшить экологическую ситуацию, кроме того даст бесперебойное обеспечение жителей и хозяйств водой.