Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские врачи в среду удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", - уточнили в пресс-службе.