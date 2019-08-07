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Избитой семилетней девочке из Ингушетии ампутировали часть правой руки

Также при обследовании в московской больнице у ребенка обнаружили старые переломы ребер и травму позвоночника.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Московские врачи в среду удалили часть правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии.

"Сегодня прошел первый этап хирургического лечения правой руки девочки, была удалена омертвевшая часть руки, включая кисть и предплечье. Операция прошла в пределах ожиданий. Лечение продолжается", - уточнили в пресс-службе.

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Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством профессора, доктора медицинских наук Леонида Рошаля, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать, но было решено дать организму время на восстановление и уже после этого определять уровень ампутации.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей, - была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.

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