Власти Астрахани просят создать научно-технический совет для контроля за паводком на Волге

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил создать научно-технический совет для регулирования графика сброса паводковых вод в низовьях Волги, что необходимо,в том числе для спасения рыбы. Об этом он сообщил в среду на совещании по проблемам любительского и спортивного рыболовства, которое провел в Астрахани глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Паводок в Астраханской области 2019 года входит в тройку самых маловодных за последние 50 лет, из-за этого прогнозируют один из худших за всю историю наблюдения нерест рыбы. Уровень воды в реке зависит от объема сброса воды с "Волжской ГЭС" (филиал ПАО "РусГидро") - самой крупной гидравлической электростанции Волжско-Камского каскада ГЭС и Европы.

"Острым вопросом на протяжение нескольких лет для региона остается объем паводка, низкий паводок был в этом году. Мы считаем, что просто не урегулированы отношения, в том числе с водохранилищами. Вопрос должен решаться комплексно. Мы обратились к главе государства с предложением о необходимости создания научно-технического совета, который бы рассматривал проблемы регулирования паводка", - сказал Бабушкин.

Его инициативу поддержал Андрей Маркин, президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба". "Если совет будет при президенте, это будет здорово. Нужно привести в порядок, призывать к ответственности энергетиков. Надо сбрасывать воду тогда, когда положено", - пояснил он ТАСС.

Катастрофический нерест

Последние пять лет ученые фиксируют случаи массовой гибели рыбы в Астраханской области, в прошлом году ущерб от этого в некоторых районах превысил 15 млн рублей. Кроме того, опрошенные ТАСС эксперты прогнозируют из-за плохого нереста рыбы в этом году снижение через несколько лет объемов улова ценных промысловых видов рыб.

"Сейчас мы уже можем сказать, что в текущем году паводковый период не позволил осуществить полное залитие нерестовых массивов, а также не позволил производителям (рыбе) в должном объеме осуществить нерест. Маловодный и непродолжительный паводок в Астраханской области, по мнению ученых, негативно отразится на рыбных запасах региона в ближайшие три-четыре года снижением уловов ценных промысловых видов рыб", - пояснили ТАСС в региональном Министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Как сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства (КаспНИРХ) Сергей Шипулин, паводок этого года был поздним и коротким - окончание половодья наступило на 1-1,5 месяца раньше, чем в последние годы. Все это повлияло на снижение воспроизводства рыбы, она нерестилась в нехарактерных условиях, где возрастает угроза гибели икры.

"Ожидается, что итоги естественного воспроизводства будут находиться на уровне не выше 2015 года (тогда наблюдалась засуха), когда не более 2% молоди рыб достигло мальковых стадий, характеризующихся лучшей жизнестойкостью", - уточнил Шипулин.

Массовая гибель рыбы летом произошла еще и из-за нехватки кислорода в воде. Небольшой уровень воды и высокие летние температуры воздуха способствуют аномально высокому прогреву, снижается концентрация кислорода в воде и обостряется опасность заморов, прежде всего для таких видов, как судак, сельдь, осетровые. "Подобная картина наблюдалась более сорока лет назад. Даже в таком крупнейшем водном объекте, как Волга, температуры воды в июне были выше среднемноголетних на три градуса", - добавил эксперт.

Искусственное воспроизводство и ограничения лова

Кроме перестройки системы управления водными ресурсами, улучшить ситуацию также могут расчистка водоемов, создание шлюзов-регуляторов вместо незаконно построенных дамб и ограничение промышленного и любительского лова рыбы.

Рыбалка занимает первое место по востребованности у туристов в Астраханской области. В среду глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что в регионе вылов рыб любителями сравним с промышленным ловом. Игорь Бабушкин предложил установить норму вывоза выловленной рыбы из региона для рыбаков-любителей.

"В один прекрасный момент будет точка невозврата. Нужно запретить весенний промышленный лов. Если ситуация и тогда не выправится, то запретить и любительский. Пришло время подумать о будущем. Катастрофу мы создаем сами, рыба восстановится, как только мы перестанем мешать этому процессу", - сказал директор Астраханского государственного заповедника Николай Цымлянский.

Кроме того, опрошенные эксперты считают необходимым увеличивать искусственное воспроизводство рыбы, так как нынешние объемы недостаточны для преодоления последствий последних аномальных лет.

Позиция энергетиков

В Волжской ГЭС ТАСС пояснили, что сейчас на Волге наблюдается маловодный цикл, который, как ожидается, продлится до конца 2020-х годов. "Благодаря согласованной работе Волжско-Камского каскада [в этом сезоне] удалось обеспечить максимально возможный в сложившихся условиях объем обводнения Волго-Ахтубинской поймы", - пояснили в филиале ПАО "РусГидро".

Рыбная ловля является базовой для многих сел в низовьях Волги. В Астраханской области в рыбной отрасли заняты 200 предприятий. На территории региона сформировано 210 рыбоводных и 455 рыбопромысловых участков.