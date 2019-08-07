В Росгвардии объяснили рост числа выявленных в ведомстве преступлений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Повышение количества выявленных преступлений, совершенных сотрудниками Росгвардии, связано с работой руководства ведомства по их раскрытию и пресечению. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) Валерий Грибакин.

"В некоторых СМИ опубликованы материалы, в которых представлена статистика Генпрокуратуры РФ о преступлениях, совершаемых сотрудниками силовых структур. Согласно опубликованным данным, наибольший рост числа выявленных преступлений наблюдается в Росгвардии, где их процент вырос больше чем в два раза (в 2018 году в Росгвардии было выявлено 83 преступления). Рост выявленных преступлений объясняется, прежде всего, эффективной работой соответствующих служб и подразделений ведомства и комплексными мерами со стороны командиров и руководителей различного уровня", - сказал он.

По его словам, вопросы, связанные с профилактикой, пресечением преступлений и правонарушений со стороны сотрудников Росгвардии находятся на личном контроле директора ведомства генерала армии Виктора Золотова и руководящего состава федеральной службы.

"Так называемый статистический "всплеск", как его окрестили некоторые журналисты, связан не только с принципиальной позицией руководства Росгвардии, но и активной работой соответствующих структурных подразделений ведомства, деятельность которых направлена на профилактику преступлений и правонарушений со стороны сотрудников и военнослужащих, их выявление и пресечение. Эта работа ведется постоянно и системно, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами. И эти результаты стали не только заметны, о чем и свидетельствует статистика за 2018 год, но и эти вопросы публично обсуждаются благодаря открытости ведомства", - подчеркнул Грибакин.

Он добавил, что если проанализировать конкретные уголовные дела, то практически все преступления, указанные в статистическом отчете, были выявлены или собственными силами Росгвардии, или при самом активном участии соответствующих подразделений федеральной службы при участии руководящего и командного состава различного уровня.