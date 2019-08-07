Школьник из Калининградской области доставит флаг региона на Северный полюс

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 7 августа. / ТАСС/. Школьник из Калининграда Михаил Дуняк доставит флаг Калининградской области на Северный полюс в рамках празднования 60-летия атомного ледокольного флота России. Губернатор Антон Алиханов вручил ему символ региона на областном педагогическом форуме "Национальный проект "Образование" - новые возможности для каждого", открывшемся в среду в Светлогорске, передает корреспондент ТАСС.

"Михаил Дуняк - учащийся средней школы № 16 Калининграда, ему 12 лет. В течение двух лет он участвовал в образовательных мероприятиях калининградского Информационного центра по атомной энергии. Он представит Калининградскую область в экспедиции к Северному полюсу, которая пройдет 13-22 августа", - рассказал ТАСС представитель Минобразования региона.

В экспедиции примут участие 68 детей, представляющие разные регионы РФ, Российское движение школьников, образовательный центр "Сириус", проект "Школа Росатома", сеть информационных центров по атомной энергии. К Северному полюсу их доставит атомный ледокол "50 лет Победы" - крупнейший в России и мире атомный ледокол, последний из построенных в стране. Его строительство велось на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге с 1989 до 2007 года. Ранее ледокол работал на проводке судов в Арктике в рамках проектов освоения арктического шельфа.

По данным Росатомфлота, участникам экспедиции расскажут об истории атомного ледокольного флота, проблемах сохранения Арктики. На борту ледокола будет работать совместная команда педагогов проекта "Школа Росатома" и сети информационных центров по атомной энергии. Ключевым результатом творческой работы участников экспедиции и педагогов станет флешмоб на Северном полюсе, который будет придуман на самом судне.

Форум "Национальный проект "Образование" - новые возможности для каждого" собрал в Светлогорске около 2 тыс. педагогов из Калининградской области и будет работать до 30 августа. Учителя обсуждают открывающиеся возможности и пути реализации задач, которые стоят перед профессиональным сообществом. В рамках форума на региональном и муниципальном уровнях пройдут лекции, тренинги, семинары-практикумы и круглые столы.

По каждому федеральному проекту, входящему в нацпроект "Образование", будут работать тематические площадки. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет организована тематическая площадка по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и молодежи "Великая Победа: наследие и наследники", уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.