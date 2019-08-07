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Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище

Похороны певца пройдут 9 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Певец Вилли Токарев, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище Москвы.

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Биография Вилли Токарева

Об этом сообщил в среду ТАСС народный артист России Николай Тамразов, близкий к семье покойного.

"Отпевание пройдет с 09:00 до 12:00 мск в храме Святителя Николая в Котельниках. А потом процессия направится на Калитниковское кладбище", - сказал он.

Собеседник агентства затруднился ответить, будет ли предусмотрена гражданская панихида.

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