ООН составила "Руководство по спасению мира для лентяев"

ООН, 8 августа. /ТАСС/. ООН составила список действий для выполнения целей устойчивого развития, которые по силе каждому. Пособие "Руководство по спасению мира для лентяев" было опубликовано в среду на сайте всемирной организации.

К задачам, которые ООН постановила выполнить до 2030 года, относятся, в частности, ликвидация нищеты, ликвидация голода, обеспечение здорового образа жизни, принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями, сохранение океанов, защита, восстановление экосистем суши, обеспечение гендерного равенства и содействие устойчивому экономическому росту.

Несмотря на то, что многие люди считают, что ответственность за выполнение этих задач лежит на правительствах стран, в ООН уверены, что внести свой вклад может каждый.

"Каждый человек на Земле, даже самый безразличный и ленивый, - часть решения, - уверены в ООН. - Если все мы сделаем их частью своей повседневной жизни, в мире произойдут большие изменения".

"Не вставая с дивана"

В первой главе руководства перечислены простейшие действия, "вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана". Так, сэкономить электричество можно, подключив бытовую технику к удлинителю, и выключать его полностью, когда техника не используется. Кроме того, нужно перестать пользоваться бумажными квитанциями и оплачивать счета по интернету.

Во всемирной организации советуют покупать продукцию тех компаний, которые используют экологически ответственные методы и не наносят вреда окружающей среде. Машине же лучше предпочесть общественный транспорт, а по возможности - велосипед.

Само информирование о более ответственном поведении имеет огромное значение. Поэтому в ООН призывают делиться полученными сведениями. "Если вы увидели в социальных сетях интересное сообщение о правах женщин или изменении климата, поделитесь им, чтобы ваши знакомые тоже его увидели, - просят в организации. - Расскажите в социальных сетях о своих действиях по достижению глобальных целей, используя хэштег #globalgoals".

Ешьте овощи, мойтесь быстрее

Чуть больше усилий потребуют второй и третий уровни борьбы за выполнение целей устойчивого развития.

"При стирке убедитесь, что бак машины заполнен целиком, - советуют ооновские специалисты. - Принимайте недолгий душ. Принимая ванну, вы расходуете намного больше литров воды, чем при 5-10-минутном душе".

В целях устойчивого развития стоит изменить и свой рацион. На производство животной пищи уходит больше ресурсов, чем на выращивание растительной. Поэтому предпочтение стоит отдать овощам и фруктам вместо мяса. Кроме того, руководство призывает не выкидывать еду, а замораживать свежие продукты и остатки блюд до того, как они испортятся.

При покупке продуктов также лучше придерживаться определенных правил. "Покупайте по соседству. Поддержка местного бизнеса обеспечивает занятость и помогает сократить пробег грузовых автомобилей, - уверены авторы доклада. Они также предостерегают от маркетинговых уловок, заставляющих покупать больше продуктов, чем нужно".

Конечно, грамотный потребитель занимается и переработкой мусора. "Переработка бумаги, пластика, стекла и алюминия предотвращает разрастание свалок", - подтверждают в ООН. Там также рекомендуют покупать товары в минимальной упаковке; использовать многоразовую бутылку для воды и чашку для кофе, ходить за продуктами со своей сумкой; отказавшись от пластиковых пакетов.

"Отдавайте то, что вам не нужно, - говорится в пособии. - Местные благотворительные организации дадут вторую жизнь одежде, книгам и мебели, которыми вы пользовались аккуратно".

Задачи посложнее

Самым активным и ответственным ООН предлагает не только самим соблюдать правила потребления, но также бороться за равные права и вести просветительскую деятельность среди знакомых и коллег.

К примеру, необходимо "призывать свою компанию и правительство своей страны участвовать в инициативах, которые не наносят вреда людям и планете".

"Убедитесь в том, что ваша компания использует технологии энергоэффективного отопления и охлаждения, а также устанавливает термостаты на более низкую температуру зимой и высокую - летом", - указывают во всемирной организации.

Важно обращать внимание и на проблемы социального и гендерного неравенства. "Женщины получают на 10-30% меньше мужчин за ту же самую работу. Неравенство в оплате труда сохраняется во всех странах мира. Выступите в поддержку равной оплаты за труд равной ценности", - говорится в руководстве. "Все ли из ваших коллег имеют доступ к медицинскому обслуживанию? Знайте свои трудовые права", - призывают в ООН.

В организации уверены, что устойчивого развития планеты удастся достичь, только если каждый из нас "проанализирует и изменит свое повседневное поведение".