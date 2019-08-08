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Голландский круизный лайнер Maasdam впервые прибыл во Владивосток

На корабле прибыло около 1,2 тыс. туристов из США, Канады, Австралии и Японии

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа. /ТАСС/. Круизный лайнер Maasdam с 1,2 тыс. пассажиров на борту в четверг впервые пришвартовался во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Владивостокского морского терминала.

"Сразу после полуночи Maasdam пришвартовался у причала морского вокзала. В 07:10 (00:10 мск) на верхней площадке вокзала началась приветственная церемония с участием отряда барабанщиц и выступлениями творческих танцевальных коллективов города. Этот лайнер заходит во Владивосток впервые", - сообщили в пресс-службе.

На судне в город прибыло около 1,2 тыс. туристов из США, Канады, Австралии и Японии, которые за время пребывания во Владивостоке в ходе экскурсий смогут познакомиться историческим центром, посетят музеи. Сотрудники Туристско-информационного центра Приморья обеспечат путешественников картами с пешеходными маршрутами, путеводителями на иностранных языках и проконсультируют гостей, как самостоятельно познакомиться с достопримечательностями.

Отбытие судна запланировано на 19:00 (12:00 мск).

Maasdam - старейший из действующих лайнеров компании Holland America Line, построен в 1993 году и назван в честь реки Маас в Нидерландах. Лайнер постоянно проходит реконструкцию, последнее обновление общественных пространств состоялось в ноябре 2018 года. В длину судно достигает 219 метров. Корабль способен разместить на борту до 1258 пассажиров в 632 каютах, которые обслуживают 547 человек экипажа.

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