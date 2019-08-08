Власти Москвы упростили процедуру регистрации электронных избирателей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Столичные власти упростили процесс регистрации электронных избирателей. Теперь подтвердить адрес регистрации можно в ручном режиме, отправив сканы документов через личный кабинет на портале mos.ru, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Пользователи, которые ранее столкнулись с техническими сложностями при подтверждении адреса прописки, теперь смогут зарегистрироваться без проблем. Подтвердить адрес регистрации для участия в электронных выборах теперь можно в ручном режиме, отправив сканы документов через личный кабинет на портале mos.ru", - говорится в сообщении.

Прием заявлений на участие в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую Думу начался 24 июля. Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно до 4 сентября включительно в личном кабинете на портале mos.ru. Проголосовать с помощью компьютера или смартфона может любой москвич старше 18 лет, зарегистрированный в одном из трех избирательных округов: №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).