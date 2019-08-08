Медведев поручил проработать усиление противопожарных мер в школах Хабаровского края

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпросвещения и МЧС рассмотреть вопрос необходимости введения дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных учреждениях Хабаровского края, сообщается в четверг на сайте кабмина.

Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

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"Минпросвещения России, МЧС России проработать вопрос о необходимости принятия дополнительных мер противопожарной безопасности в образовательных организациях Хабаровского края с учетом недопущения срыва начала учебного года", - говорится в сообщении.

О результатах поручено доложить в правительство к 15 августа.

Ночью 23 июля на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в регионе произошел пожар, где погибли четверо детей. Площадь возгорания составила 2,4 тыс. кв. метров, сгорели 20 палаток из 26.