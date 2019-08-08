Объявленный в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин явился в полицию

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Житель Москвы Сергей Фомин, находившийся в розыске по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, явился на допрос в полицию. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Фомин, которому обвинение было предъявлено заочно по ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"), сам явился к следователям", - сказал собеседник агентства.

По объединенному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка арестованы девять человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев.

В розыск были объявлены два человека, в их числе был Сергей Фомин. Он ушел с несанкционированной акции, взяв на руки чужого ребенка.