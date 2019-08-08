В Забайкалье директор школы получил выговор за то, что ученицы работали официантками в КНР

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Выговор объявлен директору художественной школы из города Краснокаменск Забайкальского края Владимиру Стрельникову за то, что его воспитанницы вместо занятий искусством работали официантками в ресторане китайского города Маньчжурия. Об этом в четверг сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне стало известно, что несколько школьниц из Краснокаменска вместо оформления фасадов зданий в китайском городе Маньчжурия работали официантками в одном из местных ресторанов. "Главе Краснокаменска внесено представление в связи с тем, что директор художественной школы участвовал в привлечении детей к осуществлению ими трудовой деятельности в КНР без надлежащего оформления условий оказания услуг и гарантий безопасности их здоровью. По результатам его рассмотрения директору школы объявлен выговор", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дети ездили в Китай с согласия их родителей. Там они должны были за вознаграждение оформлять торговый комплекс "Матрешка". "Однако из объяснений несовершеннолетних, полученных после их возвращения в Россию, следует, что они привлекались к работе в ресторане в качестве официантов и хостес, не были обеспечены надлежащими жилищно-бытовыми условиями", - добавили в пресс-службе.