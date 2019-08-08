Школьники Чукотки будут изучать родной язык по видеоурокам

ТАСС, 8 августа. Видеоуроки чукотского языка, созданные на средства Фонда президентских грантов, получат все школы Чукотского округа. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе окружного правительства, это будут 13 видеоуроков от опытных преподавателей из различных населенных пунктов округа.

"Проект региональной ассоциации коренных малочисленных народов "Вэтгав-уроки чукотского" стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию было выделено около трех млн рублей", - пояснили в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа.

Авторы проекта записывали свои видеоуроки больше полугода. "Творческая группа сняла и смонтировала 13 роликов вместо запланированных десяти и собирается продолжить работу над проектом. В сентябре все школы Чукотского округа получат эти записи, и ребята смогут приступить к занятиям", - отметили в окружном правительстве.

Видеоуроки на электронных носителях будут отправлены во все школы округа. Преподаватели чукотского языка смогут показывать ролики детям или брать их за основу, дополнять и проводить занятия на их базе. Вместе с электронными носителями педагоги получат методическое пособие.