Демонстранты планируют начать 9 августа трехдневную акцию в аэропорту Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. Антиправительственные демонстранты планируют новую акцию протеста в зале прилета международного аэропорта Гонконга. Она начнется в 13:00 (08:00 мск) 9 августа и продлится три дня подряд, сообщили в четверг организаторы акции в специально созданном Telegram-канале, который объединил 12 тыс. подписчиков из числа продемократических сторонников.
Из переписки следует, что это будет мирная сидячая забастовка. Ее участники обещали не совершать актов вандализма, не нарушать работу аэропорта и не пытаться проникнуть в запретные зоны.
Ранее аналогичная однодневная акция созывалась 26 июля.
Несколько недель назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.
В минувший понедельник призывавшие ко всеобщей забастовке демонстранты нарушили работу метро, общественного транспорта, аэропорта, где были отменены 250 авиарейсов. В настоящее время ситуация в городе спокойная, новых акций протеста пока не отмечено. По имеющимся данным, крупная уличная демонстрация планируется в ближайшее воскресенье.