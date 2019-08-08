Пожилая женщина сутки простояла в трясине в хабаровской тайге, отпугивая медведя рычанием

ХАБАРОВСК, 8 августа. /ТАСС/. Восьмидесятитрехлетняя женщина в Хабаровском крае угодила в трясину, отправившись в лес за грибами, и сутки простояла так, рычанием отпугивая кружащего возле нее медведя. Об этом ТАСС сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде "Лига Спас", участвовавшем в поисках женщины.

"Женщина из поселка Сита отправилась в тайгу за грибами и пропала. Ее нашли спустя более чем сутки по пояс ушедшей в илистое дно лесного ручья", - сказал представитель отряда.

В лесу, где женщина решила собирать грибы, живут медведи, время от времени там проходят тигры. Группа местных жителей, участников отряда, охотников и сотрудников патрульно-постовой службы во время поисков несколько раз натыкалась на следы медведей, их лежанки, они также слышали хищников рядом с собой.

"Ночью в лесу в нескольких метрах от лежанки медведя было обнаружено ведро с грибами, поисковики услышали нехарактерное для животных рычание и в овраге в ручье увидели бабушку. Рыком женщина пыталась отпугнуть караулившего ее медведя", - рассказал представитель "Лига Спас".

Пока женщину вытаскивали из трясины, рядом с людьми все время ходил медведь, но его спугнул вовремя подъехавший за поисковиками автомобиль. Женщину отвезли в больницу, травм она не получила, но находится в состоянии сильного стресса.