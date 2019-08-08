В МИД Финляндии отметили порядочность россиян в очередях за визами в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Директор департамента консульских услуг Министерства иностранных дел Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение спокойствием и порядочностью россиян, которые в последние дни стоят в больших очередях на оформление финских виз на фоне сообщений об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.

"Я вчера посетил визовый центр во второй половине дня в 14 часов и сегодня утром в 9 часов. Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - сказал Туоминен, выступая на информационной встрече в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Он рассказал, что в течение текущей недели в визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге резко увеличилось число заявителей. "Количество заявителей удвоилось по сравнению с прошлой неделей", - отметил Туоминен, вместе с тем выразив сожаление в связи с увеличением сроков обработки визовых заявлений в последнее время. Он также рекомендовал желающим подать документы в визовом центре в Петербурге, по возможности, приходить в утренние часы до полудня, когда в организации отмечается меньший поток клиентов.

"Мы не видим никакой причины для ускорения подачи визовых заявлений на данный момент, потому что предпосылки для выдачи не изменились и не изменятся с 1 сентября", - подчеркнул он.

Нововведения

Ранее пресс-служба МИД Финляндии сообщила, что Хельсинки с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС. До этого Финляндия при необходимости требовала более детальную документацию при подаче на визу, но с сентября страна будет систематически запрашивать те же сопроводительные документы, что и другие страны Шенгена.

"В дальнейшем заявителям необходимо будет приложить к заявлению для получения визы описание планируемого путешествия и подтверждение наличных финансовых средств", - пояснила генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила. Она уточнила, что описание путешествия может быть в свободной форме, а наличие финансовых средств можно подтвердить, например, выпиской с банковского счета, справкой с места работы с указанием зарплаты или подтверждением наличия недвижимости в России.

"Я хочу убедить вас в том, что русские будут получать визы в Финляндию без затруднений также с 1 сентября", - сказала генконсул.

Ламмила рассказала, что летом 2018 года Европейская комиссия провела проверку процесса обработки заявлений и оформления виз в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. В соответствии с заключением по ее результатам, "к Финляндии было выдвинуто требование руководствоваться совместно согласованными странами-членами Шенгенского соглашения правилами в отношении приложений к заявлениям на получение виз", разъяснила она. Вместе с тем, генконсул отметила, что финская сторона приняла решение не вводить новые требования перед летними отпусками российских путешественников и перенести их вступление в силу на осень.