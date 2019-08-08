Московские дизайнеры продемонстрируют свои коллекции на Неделе моды в Париже

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Дизайнеры из Москвы представят свои коллекции одежды на парижской неделе моды, которая пройдет с 23 сентября по 1 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Московские дизайнеры в формате шоурума представят коллекции сезона весна-лето 2020 международной прессе, инфлюэнсерам и байерам", - говорится в сообщении.

Сбор заявок от дизайнеров проходил с мая по июнь 2019 года. По итогам отбора из 70 брендов были выбраны 20, среди которых Ruban, Ulyana Sergeenko, АУТЛО, J. Kim, Kalmanovich, Masterpeace, Subterranei и другие. Также был сформирован резервный список брендов.

Участников шоурума отбирала экспертная комиссия, куда вошли представители глянцевых изданий, крупного ритейла и PR-агентств модной индустрии, эксперты, стилисты и кураторы профильных программ ведущих российских вузов. Эксперты оценивали актуальность дизайнерских решений, экспортный потенциал, а также имидж и востребованность товаров на внутреннем рынке.

"Тем, кто станет участником проекта, город полностью компенсирует затраты на логистику, застройку, аренду выставочной площади, а также организацию встреч для поиска партнеров", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Алексея Фурсина.