Замглавы ФСИН раскритиковал сотрудников СИЗО "Кресты", не пресекших избиение заключенного

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники следственного изолятора "Кресты" не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в интернет. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко в эфире радиостанции "Говорит Москва" .

"Недочет наших сотрудников очевиден: упустили из виду такую ситуацию. Но тюрьма есть тюрьма, среди заключенных, конечно, бывают конфликты, но наши сотрудники должны это своевременно замечать и гасить, - сказал он. - Мы все равно разберемся в этой ситуации. Я думаю, что если наши причастны, а как минимум там был телефон, на который велась эта съемка, выходит, что уже какой-то наш сотрудник нарушил закон. Найдем всех, виновных, однозначно, накажем", - добавил Максименко.

Он отметил, что после того, как удастся установить личности сотрудников, причастных к делу, материалы на них передадут в следственные органы.

Ранее в пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили ТАСС, что ФСИН направила сотрудников центрального аппарата для проверки публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО "Кресты" в Колпине. В УФСИН отметили, что с начала 2019 года представители аппарата уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга и ОНК постоянно посещают СИЗО, при этом заявлений о применении физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в СИЗО-1, не поступало.