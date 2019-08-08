Проезд на метро для владельцев Единой карты петербуржца подешевеет на треть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга утвердило тарифы льготного проезда на метро для владельцев Единой карты петербуржца. Об этом сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по тарифам.

"Правительство Санкт-Петербурга установило льготный тариф на проезд в метро при оплате в турникетах картами "Мир" и Единой картой петербуржца. Воспользоваться новым тарифом можно будет уже в сентябре. Стоимость проезда при оплате в турникете картой "Мир" составит 35 рублей, владельцы Единой карты петербуржца заплатят еще меньше - всего 30 рублей", - говорится в сообщении. В настоящее время стоимость одной поездки на метро в Петербурге составляет 45 рублей.

По данным Петербургского метрополитена, в первом полугодии 2019 года доля поездок, плата за которые осуществлена бесконтактными банковскими картами, была не так велика. По расчетам комитета, этот проект позволит увеличить долю оплаты проезда в метро банковскими картами.

Разницу между действующим и льготным тарифом по совершенным поездкам будет компенсировать Национальная система платежных карт. Власти города также рассматривают возможность ввести подобные льготы в отношении проезда на наземном транспорте.

В настоящее время Единая карта петербуржца включает четыре основных приложения: платежное, транспортное, идентификационное и электронную подпись. Для оформления необходимо лично обратиться в отделение одного из банков-партнеров проекта с паспортом, СНИЛС и полисом обязательного медицинского страхования. Карта оформляется в течение двух недель. Ранее власти Санкт-Петербурга сообщали о планах выдать до конца года 400 тыс. Единых карт петербуржца, а за два-три года - около 2 млн.