Основная часть смертельных ДТП в России происходит на дорогах федерального значения

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Большая часть дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом ежегодно происходит на дорогах федерального значения, основной причиной таких происшествий становится превышение скорости. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин.

"Основные зоны риска - это федеральные дороги, на которых происходят более 40% случаев гибели в ДТП. В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги (по 30%) вносят свой негативный вклад в статистику ДТП с летальным исходом", - сказал он.

Он также отметил, что среди видов ДТП наиболее распространенными являются столкновения автомобилей. "Около трети (28%) связаны с выездом на полосу встречного движения, порядка 35-40% - наезды на пешеходов. Основной причиной этих ДТП является превышение скоростного режима", - сказал Понарьин.

По его словам, ежегодно на дорогах России погибает в результате аварий 18 тыс. человек. "В этой связи государство объявило национальной целью сокращение в 3,5 раза количества погибших в ДТП к 2024 году", - добавил замглавы ГИБДД.