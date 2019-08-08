"Единая Россия" в ноябре запустит сервис с информацией о льготах для семей с детьми

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" создаст всероссийский сервис по информированию семей с детьми обо всех льготах, которые им положены по закону, сообщили ТАСС в пресс-службе партии.

"В "Единой России" в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом регионе", - сказали в пресс-службе.

По словам координатора партпроекта "Крепкая семья", первого зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, которую цитирует пресс-служба, многие меры поддержки семьям с детьми устанавливаются региональными и муниципальными властями, при этом гражданам очень трудно ориентироваться в поисках перечня льгот.

"Ситуацию усложняет и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и понятной форме", - рассказала Окунева.

По данным Общественной палаты РФ, которые приводит пресс-служба партии, большинство многодетных семей не знает или не пользуется положенными льготами: 49% респондентов не пользуются скидками на оплату услуг ЖКХ, лишь 14,6% опрошенных семей, где есть дети в возрасте до шести лет, реализуют свое право на бесплатные лекарства, 83% многодетных семей не пользуются правом на бесплатное посещение один раз в месяц музеев, выставок, парков культуры и отдыха. В опросе участвовали три тысячи многодетных семей из 53 регионов.