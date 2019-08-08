Блогеры из 15 регионов РФ отправятся в туристическую экспедицию по Северному Кавказу

ПЯТИГОРСК, 8 августа. /ТАСС/. Около 50 молодых блогеров, журналистов и лидеров общественного мнения из 15 регионов России отправятся в этнотуристическую экспедицию по Северному Кавказу, которая стартовала в четверг на Ставрополье, сообщили ТАСС организаторы экспедиции.

"Сегодня приехали участники, мы погуляем в Ессентуках, поедем на завод минеральной воды "Холдинг Аква", потом отправимся в Архыз. В первом этапе 25 участников и пять человек команды, которая снимает фильм об экспедиции. И во втором этапе такое же количество участников", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что блогеры и лидеры общественного мнения приедут из Владимира, Калининграда, Красноярского края, Московской, Нижегородской, Орловской и Челябинской областей, Башкортостана, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашской Республики. Среди них - Виталий Климов, Михаил Гассиев, Эрика Кавай, Макс Безуглый, Дмитрий Климов.

По данным организаторов, участники первого этапа экспедиции, который пройдет с 8 по 15 августа, увидят Домбай (горная территория в КЧР) и горнолыжный курорт Архыз. Встретят рассвет на плато Бермамыт (Карачаево-Черкесия), обсудят с участниками молодежного форума "Машук" вопросы развития внутреннего туризма и покорят самую высокую вершину Европы - Эльбрус.

"Участники второго этапа, который продлится с 17 по 24 августа, посетят Даргавс - древний "город мертвых" в Северной Осетии, горную часть Ингушетии с древнейшими храмами и родовыми башнями, самое большое высокогорное озеро на территории Европы - Кезеной-Ам (находится на границе Чечни и Дагестана), поплавают по одному из глубочайших в мире каньонов и поднимутся на загадочный бархан - Сарыкум (Дагестан)", - отмечается в сообщении организаторов.

Маршруты России - проект Росмолодежи, который открывает новые грани в развитии внутреннего туризма в Российской Федерации. Экспедиция проводится с целью развития внутреннего туризма, диалога национальных культур и популяризации курортов Северного Кавказа.