Медведев отметил важность восстановления воинских захоронений по всей стране

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Работа по восстановлению воинских захоронений в рамках новой федеральной целевой программы (ФЦП) должна будет идти по всей стране. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается вопрос об утверждении ФЦП "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

"Это важная тема, мы разработали программу в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Медведев, напомнив, что, согласно проекту документа, в ближайшие шесть лет предстоит восстановить свыше 9,5 тыс. воинских захоронений и установить более 6 тыс. знаков.

"Эта работа по всей стране должна идти. Работа масштабная: воинские захоронения, которые требуют восстановления, реставрации, есть практически на всей территории нашей страны", - сказал Медведев, отметив, что это потребует объединение усилий федеральной и региональной власти, общественных организаций и поискового сообщества.

Премьер-министр РФ напомнил, что на реализацию программы планируется направить 5,35 млрд рублей, из которых федеральные средства - 3,9 млрд рублей. "Ежегодно в рамках программы регионами будут осваиваться субсидии, [размер которых] варьируется от 300 млн до 900 млн рублей, отбор заявок на их выделение будет проводиться на конкурсной основе", - указал Медведев.

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