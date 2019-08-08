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Новая система обращения с ТКО

В якутском муниципальном предприятии "Жилкомсервис" прошли оперативные мероприятия ФСБ

Организация планирует активно помогать следствию

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Оперативные мероприятия ФСБ прошли в здании муниципального предприятия "Жилкомсервис" в Якутске, сообщила журналистам в четверг директор предприятия Виктория Билоус.

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"8 августа в МУП "Жилкомсервис" были проведены оперативные мероприятия управлением ФСБ России по Якутии в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО "Якутскэкосети". Выемка документов, оргтехники не производилась", - сказала Билоус.

Она добавила, что МУП "Жилкомсервис" намерено оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок.

"Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной Якутии, в том числе Якутске.

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РоссияЯкутияНовая система обращения с ТКО
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