В якутском муниципальном предприятии "Жилкомсервис" прошли оперативные мероприятия ФСБ

ЯКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Оперативные мероприятия ФСБ прошли в здании муниципального предприятия "Жилкомсервис" в Якутске, сообщила журналистам в четверг директор предприятия Виктория Билоус.

"8 августа в МУП "Жилкомсервис" были проведены оперативные мероприятия управлением ФСБ России по Якутии в рамках проверки прокуратуры Якутска в отношении регионального оператора ООО "Якутскэкосети". Выемка документов, оргтехники не производилась", - сказала Билоус.

Она добавила, что МУП "Жилкомсервис" намерено оказывать полное содействие в расследовании уголовных дел и проведении проверок.

"Якутскэкосети" является региональным оператором по обращению с ТКО в центральной Якутии, в том числе Якутске.