Представители 23 регионов России участвуют в волонтерском съезде "Дух заполярья" в ЯНАО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Международный съезд эковолонтеров "Дух Заполярья", который реализуется по национальному проекту "Образование", собрал на острове Заячий Ямало-Ненецкого автономного округа представителей 23 регионов России. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе департамента молодежной политики и туризма региона.

"На острове Заячий вблизи горного массива Рай-Из представители 23 регионов проверяют себя на прочность, улучшают свои физические навыки и личностные качества <…> Сегодня, 8 августа, ключевое событие проекта - восхождение на гору Рай-Из с ночевкой на метеостанции", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект реализуется в рамках регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа "Социальная активность", который входит в нацпроект "Образование".

Проект направлен на формирование кадрового резерва волонтеров для участия в экологических мероприятиях субъектов Арктики. "У нас прошел тренинг на телесно-двигательную терапию и работу с психологическими установками, тренинг по анализу лишних ресурсов. Встреча с волонтерами Арктики, которые до этого занимались очисткой острова Белый, а сейчас они работают на острове Вилькицкий. Для участников уже прошли соревнования по спортивному туризму, а сегодня ребята уже ушли в горы", - пояснили ТАСС в пресс-службе департамента.

Проект "Волонтеры Арктики" реализуется на Ямале с 2012 года. Его участники вошли в число добровольцев экологического проекта по очистке острова Белый в Карском море с 2012 по 2016 годы, а с 2017 года продолжают свою экологическую деятельность на острове Вилькицкого, который также относится к территории ЯНАО.

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Уборка острова Белый - самый крупный экологический проект, реализованный на Ямале. За пять лет в ней приняли участие 150 волонтеров из 18 регионов России и семи стран ближнего и дальнего зарубежья, очищено более 52 га земли, собрано порядка 1,2 тыс. тонн металлолома и другого мусора. С 2014 года здесь функционирует исследовательский стационар, который выступает базой для работы российских и иностранных ученых. В 2018 году волонтеры очистили от бытового мусора пешеходный маршрут к вершине горного массива Рай-Из и территорию расположенной там метеостанции.