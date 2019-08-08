На востоке Петербурга восстановили второй фонтан по конкурсу "Фонтан для горожан"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Торжественное открытие фонтана в саду имени 30-летия Октября в Невском районе Петербурга состоялось в четверг после досрочного ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан" программы восстановления и реконструкции городских фонтанов, формируемой по поручению врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, передает корреспондент ТАСС.

"Фонтан в саду имени 30-летия Октября был создан в 1947 году и в 1990-годы - утрачен. Сегодня, благодаря усилиям жителей Невского района, предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга" и комитета по благоустройству фонтан восстановлен. Весной этого года проект набрал 32 тыс. голосов, заняв первое место в конкурсе", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский.

В ходе восстановления фонтана проложены новые водопроводные и канализационные сети, подключено внешнее электроснабжение.

Фонтан в саду имени 30-летия Октября стал вторым объектом, восстановленным по итогам конкурса "Фонтан для горожан", первый обновленный фонтан - "Мальчик и гуси" на улице Королева запустили 4 июля. Открытие третьего объекта - победителя конкурса - фонтана в Любашинском саду запланировано на август.

В настоящее время в хозяйственном ведении "Водоканала Санкт-Петербурга" находятся 105 фонтанов. Всего в сезоне 2019 года будут работать 50 фонтанов, в том числе и четыре фонтанных комплекса, еще 55 фонтанов будут находиться на реконструкции или капитальном ремонте.