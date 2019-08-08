СМИ: Трамп посетил Дейтон и Эль-Пасо

ТАСС, 8 августа. Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланьей в среду побывал в городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас), где в конце прошлой недели погиб 31 человек в результате стрельбы. Глава Белого дома встретился с ранеными в результате массового расстрела людей и родственниками погибших, сообщают американские СМИ.

Еще перед вылетом из Вашингтона Трамп в беседе с журналистами отверг версии о том, что его риторика насчет нелегальных иммигрантов стала одной из причин трагедий. Однако в Дейтоне перед госпиталем, где президент общался с ранеными, прошла манифестация, участники которой заняли противоположную позицию.

"Перестань быть младенцем! Займись NRA (Национальная стрелковая ассоциация США - прим. ТАСС)", было написано на воздушном шаре, изображающем главу Белого дома в образе разозленного младенца в подгузнике. Его подняли в воздух манифестанты, требуя от Трампа ужесточения правил продажи и ношения оружия в стране. Некоторые демонстранты скандировали: "Действовать сейчас!", "Хватит ненависти!", "Сделайте что-нибудь!".

Трамп, который находился в госпитале около трех часов, не выходил к демонстрантам, а позже выложил в Twitter фотографии и видеоролик, снятые во время общения с людьми, получившими ранения. На фото вместе с Трампом помимо пациентов был снят медицинский персонал и даже полицейские.

"Это был теплый и замечательный визит", - написал президент в Twitter. В то же время он подверг критике высказывания сенатора-демократа от Огайо Шеррода Брауна и мэра Дейтона Нэн Уэйли. Последняя заявила журналистам, что жители города указали Трампу на необходимость принять меры по контролю за торговлей оружием и заявили, что ожидают от Вашингтона шагов в этом направлении.

Уже после завершения визита в Дейтон Трамп написал в Twitter в ответ на заявления Брауна и Уэйли: "Их пресс-конференция была обманом. Это не имеет ничего общего с тем, что произошло с теми потрясающими людьми, с которыми мне посчастливилось встретиться".

Визит в Эль-Пасо

Во время визита в Эль-Пасо Трамп встретился с ранеными во время стрельбы в супермаркете Walmart и пообщался с полицейскими и работниками экстренных служб в центре чрезвычайных ситуаций. Он побеседовал с военнослужащим, который спас нескольких детей во время стрельбы и пожал ему руку в знак благодарности за проявленное мужество.

В Эль-Пасо также прошли манифестации, участники которых протестовали против визита главы Белого дома. "Тебе здесь не рады", "Хотим извинений (за произошедшие расправы - прим. ТАСС)", "Трамп - расист, сторонник [идей] превосходства белой расы" было написано на плакатах, которые развернули манифестанты. Некоторые из них несли флаги Мексики в напоминание о том, что в числе 22 погибших во время стрельбы в Эль-Пасо числятся восемь мексиканцев.

Перед возвращением в Вашингтон Трамп сделал запись в Twitter, назвав "замечательными" людей, с которыми он встретился в Эль-Пасо. В то же время он вновь выступил с критикой в адрес СМИ, которые, по словам президента, распространяли фейковые новости, чтобы "принизить" его самого и важность поездок в города, где произошли трагические события.