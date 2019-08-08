Инспекторам Моспаркинга разрешили выписывать штрафы за неоплату парковки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Инспекторам Московского паркинга, фиксирующим оставленные на платных парковках автомобили, разрешили самостоятельно выписывать штраф в случае неоплаты. Об этом в четверг сообщается на сайте Московского паркинга.

"Более 300 работников ГКУ "АМПП", администрирующих платные парковки на улицах Москвы, получили статус должностных лиц - контролеров и контролеров-ревизоров. Теперь они в соответствии со статьей 16.3 КоАП Москвы смогут выписывать штрафы за неоплату парковки. Раньше постановления выписывали другие специалисты Московского паркинга, а инспекторы только фиксировали автомобили-нарушители", - говорится в сообщении.

Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года. В настоящее время платные парковки действуют на более чем 1 тыс. улиц, обустроено более 81,8 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа парковки варьируется от 40 до 380 рублей.