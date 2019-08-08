Губернатор Волгоградской области рассказал Путину об оздоровлении Волги

ТАСС, 8 августа. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, как идут работы по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы. Также на встрече он рассказал о том, что задача по обеспечению продовольственной безопасности в Волгоградской области полностью выполнена.

Оздоровление Волги

"В августе 2016 года, три года назад, вы проводили президиум Госсовета на территории Волгоградской области по вопросу, связанному с оздоровлением реки Волги, Волго-Ахтубинской поймы, - сказал он в ходе рабочей встречи. - Хотел бы вам доложить, что мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой".

По словам главы региона, первый этап, который включает в себя проектирование, уже реализуется. Бочаров уточнил, что проект направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни. Он касается не только Волгоградской области, но и относится ко всему югу России, в том числе Астрахани и выхода в Каспийское море. Реализация этого проекта, по мнению губернатора, позволит, с одной стороны, провести серьезное оздоровление и наполнение в Волго-Ахтубинской пойме, а с другой стороны, создать более благоприятные условия для засушливых территорий.

"У нас там проживает более 500 тысяч человек, только в Волгоградской области. Это даст нам дополнительную возможность развития агропромышленного комплекса, - подчеркнул Бочаров. - Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн". В этой связи губернатор обратился к Путину с просьбой оказать дополнительную поддержку для развития хранения и переработки урожая овощей.

Продовольственная безопасность

"Волгоградская область в полном объеме выполнила задачу по обеспечению продовольственной безопасности. И на сегодня уже более 4 млн тонн зерна направлено непосредственно в закрома нашей родины", - доложил глава региона.

Губернатор также сообщил, что в области уже третий год подряд выращивается порядка 1 млн тонн овощей, при этом порядка 70% от этого объема обеспечивает промышленный сбор. Бочаров добавил, что в регионе стабилизировалось производство масличных и бахчевых культур, вырос сбор плодов и ягод. С 2014 года практически в 1,5 раза вырос объем мелиоративных земель.

"Это на самом деле для нашей территории очень важно, без нее [мелиорации] уже сегодня рассматривать развитие невозможно", - пояснил глава региона, отметив, что принятое в 2014 году решение о расширении объемов государственной поддержки в мелиорации, переработке и хранении позволило Волгоградской области решить вопросы обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, по словам Бочарова, у сельхозпредприятий области есть возможность серьезно нарастить экспортный потенциал.

Он рассказал и об увеличении объемов переработки сельхозсырья. "Допустим, по масличным культурам в 2014 году мы перерабатывали на территории Волгоградской области всего 20% масличных культур, сегодня уже 80%. В течение этого и следующего годов мы уже выйдем на 100% переработки нашей продукции. Кроме того, если брать переработку овощей, то мы уже вышли примерно на 50%", - добавил Бочаров.

Кроме того, сообщил губернатор, в ближайшее время планируется увеличить до порядка 70% объем переработки выращиваемой в регионе кукурузы. Это, по его словам, позволит поставлять продукцию глубокой переработки кукурузы не только российским компаниям, но и на экспорт.

Президент также поинтересовался развитием фармацевтической отрасли в Волгоградской области. Бочаров сообщил, что фармацевтический кластер в его регионе активно создается, уже идут пуско-наладочные работы. "Естественно, одна из наших "звездочек" - это фармацевтический кластер, который в ближайшее время мы уже запустим в полном объеме", - сказал он.