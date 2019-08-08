ГИБДД предложила оснастить многополосные участки дорог устройствами, снижающими скорость

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Многополосные участки дорог должны быть оснащены принудительно снижающими скорость специальными устройствами - так называемыми лежачими полицейскими или светофорами. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил замглавы ГИБДД РФ Олег Понарьин.

"Ориентироваться на потребности водителей обязательно надо. Многополосные участки, по нашему мнению, должны обязательно оснащаться либо светофорным объектом, либо устройством, принудительно снижающим скорость, например так называемым лежачим полицейским, но мы понимаем, что одновременно невозможно всю дорожную сеть привести в то состояние, которое мы бы хотели", - сказал он.

В четверг в России стартовала социальная кампания по пропаганде соблюдения правил дорожного движения "Однозначно понимай знаки", главной целью которой является убедить водителей не превышать предельно допустимую скорость движения, установленную тем или иным ограничивающим знаком. Кампания пройдет в 15 регионах России, запланированы мероприятия по разъяснению водителям необходимости соблюдения требований дорожных знаков, пешеходам пояснят, как в современных условиях наиболее безопасно переходить проезжую часть. Ряд специальных мероприятий будет направлен на обучение школьников безопасному поведению на дорогах. Отдельным пунктом кампании стала серия видеороликов с участием известных артистов и спортсменов, призывающих водителей не нарушать предписания знаков дорожного движения.