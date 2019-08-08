Началась подготовка к Всероссийской переписи населения 2020 года

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда, чтобы подготовиться к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года, сообщили в четверг медиаофисе ВПН-2020.

"До начала главного статистического события десятилетия осталось чуть больше года, и сейчас Россия вступает в активную фазу его подготовки. Во всех регионах страны созданы межведомственные комиссии по проведению переписи, а сотрудники Росстата приступили к актуализации адресного фонда", - говорится в сообщении.

С момента последней Всероссийской переписи населения 2010 года в стране произошло около 40 млн демографических событий: рождений, смертей, браков, разводов, переездов. Также существенно изменился облик населенных пунктов - в них появились новые дома, улицы и микрорайоны. Поэтому первоочередной задачей подготовки к проведению переписи населения 2020 года является обновление информации о жилых и нежилых помещениях, наличии табличек с номерами домов и названиями улиц, а также детализация карт населенных пунктов, пояснили в медиаофисе ВПН-2020.

"Деятельность регистраторов является важной частью подготовки к Всероссийской переписи населения - чем более точно будет определено количество домов в каждом городе или селе, тем более полно будет учтено их население в 2020 году. На основе собранных регистраторами данных специалисты Росстата проведут переписное районирование - формирование на карте страны счетных и переписных участков", - отметили организаторы мероприятия.

Перепись населения в России, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в десять лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения прошла в 2010 году. По данным Росстата, численность населения РФ по итогам переписи 2010 года составляла около 143,4 млн человек, из них - около 66,4 млн мужчин и 76,9 млн женщин.

Следующая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением новейших цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России анкеты на Едином портале государственных услуг. При поквартирном обходе переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Наряду с технологическими новинками опрос будет проводиться и на традиционных бумажных бланках. Также переписаться можно будет на переписных участках в МФЦ.