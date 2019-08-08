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Врачи поставят протез руки избитой девочке из Ингушетии

Ранее ей ампутировали часть правой руки в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московские врачи планируют поставить протез правой руки избитой в Ингушетии семилетней девочке, сообщил в четверг президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

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"Девочка перенесла хорошо операцию <...> Необходимо время, чтобы дальше наблюдать процесс. Это где-то полторы - две недели. Потом будет много вопросов с тем, чтобы ей сделать нормальный протез, чтобы она была полноценной девочкой. Я думаю, со временем, обязательно будет протез", - сказал он.

В среду московские врачи удалили омертвевшую часть руки, включая кисть и предплечье избитой в Ингушетии девочке.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. В Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии под руководством профессора, доктора медицинских наук Леонида Рошаля, ребенка перевели 5 июля. При обследовании были выявлены старые переломы ребер и травма позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать, но было решено дать организму время на восстановление и уже после этого определять уровень ампутации.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей, - была задержана 4 июля. Против нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.

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