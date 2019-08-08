Юрист Алибасова подал иск на 100 млн рублей против "Ашана" и производителя "Крота"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Адвокат Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на 100 млн рублей против производителей средства для прочистки труб "Крот", которым продюсер отравился, и к гипермаркету "Ашан", где было приобретено сантехническое средство.

"Только что подал в Пресненский районный суд Москвы иск на 100 млн рублей к производителю и продавцу "Крот", - сказал адвокат Андрей Комиссаров.

Он уточнил, что ответчиками по иску производитель жидкого средства ООО "АМС Медиа" и гипермаркет "Ашан", в котором было приобретено чистящее средство, а в качестве третьего лица со стороны ответчика заявлена прокуратура.

По словам юриста, моральный вред продюсер оценил в 85 млн рублей, а ущерб, причиненный его здоровью, в 15 млн рублей. "Производитель средства сыграл на запрос потребителя, и мы считаем, что данный иск хорошая гражданская позиция, в защиту всех людей", - подчеркнул он.

Об инциденте

Ранее Алибасов сообщил ТАСС, что не будет подавать иск, назвав это "хлопотным" делом. В свою очередь супруга Алибасова актриса Лидия Федосеева-Шукшина намеревалась привлечь ООО "АМС Медиа" - производителя жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка". Как сообщил PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, "цель - заставить производителя изменить упаковку и таким образом спасти жизни людей, особенно детей и граждан, страдающих проблемами со зрением".

По его словам, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением перепутал бутылку с чистящим средством и питьевой йогурт. Он отметил также, что "Крот" "не обладает резким запахом", который позволит распознать химическое средство. Производителю "следует исправить это", подчеркнул Горжанкин.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Склифосовского, для стабилизации состояния 6 июня продюсер был введен в медикаментозный сон, из которого вышел 11 июня. 17 июня Алибасова выписали из больницы.