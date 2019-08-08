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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева

В АТОР сообщили, что российских организованных туристов в Киргизии нет

Российских организованных туристов в Киргизии нет - АТОР.

Новость дополняется

Теги
КиргизияРоссияПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Арест наложен на счета 100 физических и юридических лиц по делу о легализации средств ФБК
Как сообщили в Следственном комитете, в рамках дела проводятся обыски в фонде и у сотрудников организации
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