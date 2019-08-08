Потерявший во время Иракской войны ногу мальчик сделал первые шаги на протезе

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Герой снимка "Желание жить" Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, иракский мальчик Касим Алькадим, который потерял ногу во время Иракской войны, начал делать первые шаги на протезе. Протезирование ребенку провели российские врачи, сообщил в четверг журналистам директор Национального медицинского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили.

"Было принято решение провести протезирование с использованием современного протеза, он гидравлический, специальная карбоновая стопа, которая позволяет ему ходить, двигаться и даже бегать", - сказал он.

Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль добавил, что Касим пока ходит неуверенно, поскольку мышцы были атрофированы. "Это пример для, наверное, сотен таких же детей, которым не посчастливилось попасть в кадр, но которые имеют те же проблемы и те же страдания. Мне бы хотелось, чтобы этот пример отношения был тиражирован и в России, и в мире - эти дети не должны быть забыты", - отметил Рошаль.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина - ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. В 2019 году на конкурс было отправлено около 6 тыс. работ из 80 стран. Прием заявок стартует ежегодно 22 декабря в день рождения фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, погибшего при исполнении профессионального долга.

В 2018 году победил снимок "Желание жить". На фотографии Тайсиру Махди рассказана история о потерявшем ногу юном мальчике, который играет в футбол во дворе наравне со сверстниками.