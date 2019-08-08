Музей Черномырдина в Оренбуржье планируют достроить к 1 сентября

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Мемориальный комплекс и образовательный центр имени Виктора Черномырдина на его малой родине в селе Черный Отрог Оренбургской области планируется достроить к 1 сентября текущего года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил врио главы региона Денис Паслер.

"Хотел бы доложить один из моментов, по которому вы в свое время давали поручение, в 2011 году - это строительство мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Степановича Черномырдина. Мы с Алексеем Борисовичем (Миллером, главой "Газпрома") в мае встречались, все-таки объединили усилия и планируем к 1 сентября его завершить", - сказал врио губернатора. "Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что вы инициировали [возведение мемориального комплекса], мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием вас пригласим", - обратился Паслер к Путину.

"Спасибо большое за приглашение", - ответил президент.

Уроженец Оренбургской области Виктор Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1992-1998), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.