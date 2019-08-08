Врио главы Оренбургской области рассказал Путину о состоянии дорог, школ и больниц

НОВО-ОГАРЕВО, 8 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретился с врио главы Оренбургской области Денисом Паслером и обсудил с ним состояние социальной и дорожной инфраструктуры в регионе.

Врио губернатора отметил, что дорожное строительство является одним из важнейших вопросов. "По дорогам ситуация следующая: в соответствии с национальным проектом мы должны обеспечить 50% нормативного состояния дорог. Сегодняшний паспорт национального проекта у нас достигает всего 34,1%", - констатировал он, напомнив, что поднимал вопрос недостаточности дорожной инфраструктуры на одном из заседаний Госсовета. При этом врио главы региона отметил, что в Оренбургской области 26 тыс. километров дорог. Паслер обратился к Путину с просьбой дать поручение правительству довести норматив до необходимых 50%.

Говоря о выполнении президентского поручения - проведение капитального ремонта и оснащение необходимым оборудованием школы в селе Трудовое Соль-Илецкого района, Паслер проинформировал Путина, что региональные власти "приступили к работам". "Мы сделаем все своевременно, в школу пойдут, новую, отремонтированную, я в ней был, съездил. Дорогу к ней тоже, соответственно, приведем в порядок, и как положено дети своевременно пойдут в отремонтированную школу 1 сентября", - заверил чиновник.

Вопрос со школами остается критическим для Оренбуржья. По данным Паслера, во вторую смену сейчас учатся больше 20 тыс. учеников. Он отметил, что в регионе идет строительство трех школ, "но до этого 25 лет не строили школы вообще". Тем не менее, врио губернатора вынужден был признать, что даже после ввода в эксплуатацию новых учебных заведений, проблема сохранится и еще около 17 тыс. школьников продолжат обучение во вторую смену.

Путин поинтересовался ситуацией со строительством клинической больницы. "У нас ситуация следующая по больницам. В этом году мы уже включились в работу. Во-первых, по нацпроекту мы в сентябре должны завершить и завершим проектирование и со следующего года планируем детскую областную строить - здесь вопросы все решены", - рассказал Паслер. В 2019 году, по его словам, были выделены деньги на новую поликлинику, на следующий год также уже выделены средства на проектирование еще пяти-шести поликлиник.

"А больница, которая нуждается в помощи и поддержке, - это областная, по сути, "лицо" области. Сейчас мы завершаем там поликлинику, и в августе планируем запустить", - добавил врио губернатора, посетовав, что корпуса медицинского учреждения достаточно разрознены и их необходимо "правильно структурировать". "Операционную сделать одну, полноценную, и все остальное сделать - палаты и койки, - чтобы как многопрофильная работала на благо жителей", - поделился ближайшими планами Паслер, уточнив, что это необходимо на фоне более высокого, чем в среднем по стране уровня смертности и онкологических заболеваний.