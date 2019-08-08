Минприроды проверяет данные об ущербе животному миру в регионах с лесными пожарами

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Минприроды России проверяет информацию о гибели животных в регионах Восточной Сибири, где наблюдается сложная ситуация с лесными пожарами. Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Greenpeace России сообщил, что из-за пожаров в Сибири могли пострадать и погибнуть около 13 тыс. животных.

"По поручению Министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина на глав субъектов РФ с наиболее тяжелой ситуацией в лесном фонде (Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область) направлены официальные запросы о предоставлении актуальной информации по нанесенному ущербу животному миру в результате пожароопасного сезона текущего года. Запрос информации направлен и в другие субъекты РФ, пострадавших в результате природных ЧС", - говорится в сообщении.

В настоящее время в Минприроды не поступало информации о фактах массовой гибели животных, добавили в министерстве.

Площадь лесных пожаров в Сибири, по данным федеральной "Авиалесоохраны" на 8 августа, превысила 1,58 млн га. В Иркутской области действуют 74 пожара площадью 113 526 га в зоне тушения пожаров и 58 пожаров на площади 552 731 га в зоне космического мониторинга. В Красноярском крае зарегистрировано 94 пожара на площади 59 355 га, которые находятся зоне тушения, и 42 пожара площадью 856 718 га в зоне мониторинга.