Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции, в ходе которой заявил, что будет защищать независимость церкви.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины. Беседа президента и патриарха длилась около часа.

В апреле 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.