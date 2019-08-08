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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Зеленский на встрече с патриархом Варфоломеем пообещал защищать независимость церкви

Президент Украины выразил мнение, что власть не должна вмешиваться в церковные дела

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем в Турции, в ходе которой заявил, что будет защищать независимость церкви.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - приводит слова Зеленского сайт президента Украины.

Глава украинского государства поблагодарил Варфоломея за поддержку Украины. Беседа президента и патриарха длилась около часа.

В апреле 2018 года экс-президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января этого года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической.

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УкраинаРоссияСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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