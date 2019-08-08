Школьники из России завоевали четыре золотые медали Международной олимпиады по информатике

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российская сборная из четырех школьников завоевала четыре золотые медали на 31-й Международной олимпиаде школьников по информатике IOI-2019 (International Olympiad in Informatics), которая проходит с 4 по 11 августа 2019 года в Баку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.

"Очередная победа российской сборной на Международной олимпиаде по информатике - это не просто успех ребят и их тренеров, заслуги которых в этом году вновь трудно переоценить. Это наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий", - цитирует министра просвещения РФ Ольгу Васильеву пресс-служба.

По ее словам, профильные занятия и уроки по всей стране проходят уже с первых классов, что позволяет школьникам раскрыть свой талант с самых юных лет.

Победителями стали ученик 11-го класса лицея имени Н. И. Лобачевского при Казанском федеральном университете Ильдар Гайнуллин, выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге Александр Морозов, выпускник Специализированного учебно-научного центра МГУ Владимир Романов, ученик 10-го класса московской школы "Интеллектуал" Егор Лифарь. Согласно предварительным результатам завершающего второго тура из открытой таблицы, российская сборная заняла первое место по медальному зачету, опередив 87 стран.

Абсолютным победителем олимпиады стал Бенджамин Чи из сборной США, он же стал лидером прошлого года, всего участие в олимпиаде принял 331 школьник. Олимпиада IOI проводится в два соревновательных тура длиной по пять часов, в каждом из которых по три задачи. Первый тур прошел 6 августа, второй - 8 августа.

Российские школьники второй год проходили отбор и подготовку на базе Московского физико-технического института. Для определения итогового состава национальной сборной ребята участвовали в четырех отборочных турах и в Азиатской-Тихоокеанской олимпиаде по информатике (APIO-2019).

Потенциал российского образования

Как считает министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, победы российских школьников в олимпиадах мирового уровня демонстрируют огромный потенциал российской системы образования и науки. "Сегодня наши юные чемпионы выходят за рамки своей школьной образовательной программы и вместе со своими наставниками из ведущих университетов нашей страны мыслят совершенно иными категориями, расширяя границы знаний", - передает его слова пресс-служба Минобрнауки.

По словам министра, успех юных россиян - яркий пример эффективного сотрудничества образовательных организаций, ориентированных на выявление талантливых школьников и создание условий для их развития и самореализации на площадке университетов России. В число таких форм сотрудничества входят СУНЦы на базе ведущих университетов и "Академический класс" - совместная программа Минобрнауки России и Департамента образования Москвы. "У нас есть главный ресурс - молодые таланты, высококлассные преподаватели и научные кадры мирового уровня. Наша административная задача - собрать их вместе", - добавил Котюков.