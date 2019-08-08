Общественный борец с наркотиками в Сыктывкаре попал в больницу с передозировкой

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Житель Сыктывкара, 37-летний руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых, попал в больницу с сильнейшей интоксикацией от употребления синтетических наркотиков. После получения медицинской помощи его ожидает административный арест, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Коми.

"Руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых лиц попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару. Общественник, 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с сильнейшей интоксикацией от употребления синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

За немедицинское потребление наркотиков общественнику назначено наказание - административный арест на четверо суток, добавили в МВД по региону.