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Общественный борец с наркотиками в Сыктывкаре попал в больницу с передозировкой

Ему назначили административный арест

СЫКТЫВКАР, 8 августа. /ТАСС/. Житель Сыктывкара, 37-летний руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых, попал в больницу с сильнейшей интоксикацией от употребления синтетических наркотиков. После получения медицинской помощи его ожидает административный арест, говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Коми.

"Руководитель общественной организации по реабилитации наркозависимых лиц попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Сыктывкару. Общественник, 1981 года рождения, был доставлен в медучреждение с сильнейшей интоксикацией от употребления синтетических наркотиков", - говорится в сообщении.

За немедицинское потребление наркотиков общественнику назначено наказание - административный арест на четверо суток, добавили в МВД по региону.

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