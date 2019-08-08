Голосование по вариантам наполнения будущего арт-парка началось в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Общественное голосование по тематическому наполнению парка, который появится на проспекте Добролюбова в исторической части Петербурга, началось в четверг на сайте проекта, сообщил Санкт-Петербургский союз архитекторов.

"Теперь горожанам предстоит решить, каким будет тематическое наполнение нового общественного пространства. Будет ли это ландшафтный парк или территория развлечений для всей семьи, появится ли на территории парка зимний каток, певческое поле или ресторанный кластер? Пожелания горожан станут своего рода техническим заданием профессиональным архитекторам", - говорится в сообщении союза.

Ожидается, что конкурс на лучший проект парка объявят до конца года, после определения источников финансирования. Предполагается, что будет выбрано несколько участников. Из нескольких концепций парка впоследствии будет выбрана лучшая.

Ранее в Петербурге также началось голосование за лучшее название для новой парковой зоны. По данным на 8 августа, лидирует вариант "Тучков буян", который поддержали 27% участников.

Идея о создании новой культурной зоны - арт-парка с Дворцом танца Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы вместо ранее запланированного на этой территории судебного квартала - была предложена врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле и получила одобрение президента России Владимира Путина.

Будущий арт-парк разместится на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Прогулочная зона займет все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами и продолжится до Петропавловской крепости. В арт-парке планируется построить подземный концертный, театральный, выставочный комплекс, а сверху - парк и Дворец танца Эйфмана.