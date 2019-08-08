МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в девяти регионах Центральной России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Грозы и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в девяти регионах Центрального федерального округа: в Костромской, Ярославской, Тамбовской, Ивановской, Курской, Тульской, Калужской, Орловской и Рязанской областях. Региональные главки МЧС России распространили экстренные предупреждения.

"С 18:00 8 августа до 18:00 9 августа по Ярославской области ожидается местами гроза, сильный дождь, в отдельных районах очень сильный дождь. Ветер 8-13 м/с, местами порывы ветра до 20-25 м/с", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

По данным Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в области ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра до 13-18 м/ с. Главное управление МЧС России по Костромской области и администрация региона попросили жителей учитывать эту информацию и воздержаться от выхода на улицу в случае грозы и сильного ветра.

В Тамбовской области спасатели также сообщили о возможном дожде и сильном ветре, его порывы могут достигать 18 м/с. При этом днем в регионе будет по-летнему тепло - около 22-27 градусов. По данным регионального главка МЧС, непогода может привести к повреждениям линий связи, падению деревьев, нарушениям в системе ЖКХ. Также от сильного ветра могут обрушиться ветхие крыши и конструкции.

Шквалистый ветер и грозы в пятницу также ожидаются в Ивановской и Курской областях. По информации Курского гидрометцентра, на территории региона возможна гроза, сильный ветер с порывами до 19 м/с. Аналогичную погоду прогнозируют в Тульской и Калужской областях. В Орловской области, по данным спасателей, порывы ветра могут достигнуть 20 м/с.

В Рязанской области пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщила журналистам, что в области ожидается сильный дождь, возможна гроза, в отдельных районах град. Усиление ветра до 10-15 м/с, с порывами до 17-22 м/с.