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СМИ: российскую журналистку не подпустили к Зеленскому после его встречи с Варфоломеем

Речь идет о журналистке телеканала "Россия"

КИЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Турецкая охрана заблокировала журналистку телеканала "Россия" во время визита президента Украины Владимира Зеленского к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Об этом сообщило в четверг информагентство "Укринформ".

Отмечается, что инцидент случился, когда Зеленский попрощался с патриархом и проследовал в свой автомобиль. "В этот момент один из охранников среди приставленных к охране президента Украины турецкой стороной держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия". Он держал ее, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка, - сказано в сообщении. Охранник не стал комментировать случившееся.

В сообщении отмечается, со ссылкой на пресс-службу Фанара, что причиной таких действий охраны могли послужить "любые действия журналистки, которая охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачи по обеспечению безопасности".

Зеленский в течение 7-8 августа находится с визитом в Турции.

Теги
УкраинаТурцияРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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