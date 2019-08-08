Прокуроры будут пресекать деятельность организаторов незаконных акций в период выборов

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прокуроры будет пресекать деятельность организаторов и участников несанкционированных массовых мероприятий во время выборов, сообщил в четверг начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов.

"Прокуроры ориентированы [в период выборов] на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций", - сказал он на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.