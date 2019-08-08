Суд получил выписки из банков о выводе Глушаковым со счетов более 200 млн рублей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы в рамках раздела имущества бывшего полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова получил выписки из банков, в том числе банка "Открытие", согласно которым футболист вывел из семейного бюджета более 200 млн рублей на подконтрольные ему счета. Об этом сообщил ТАСС адвокат его супруги Дарьи Сергей Жорин.

"В Никулинский суд поступили официальные ответы из различных банков о том, что Глушаков вывел из совместно нажитого имущества более 200 млн рублей", - сказал адвокат.

В феврале этого года Никулинский суд Москвы в закрытом режиме официально расторг брак экс-полузащитника "Спартака", который перешел в чеченский "Ахмат", Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Согласно решению суда, футболист будет выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тыс. рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

Кроме того, суд установил порядок общения футболиста с двумя дочерьми после развода: у него есть право общаться с детьми по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00, а когда младшей дочери исполнится три года, у него будет право дополнительно по четным неделям забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья. Также суд дал Глушакову право проводить с детьми новогодние каникулы каждый четный год, помимо этого, по договоренности с бывшей супругой он сможет проводить с ними один летний месяц. Также ему разрешено присутствовать не менее трех часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырех часов.