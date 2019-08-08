ВШЭ не будет оказывать юридическую поддержку студентам, участвующим в митингах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Высшая школа экономики не будет оказывать юридическую поддержку студентам, которые будут участвовать в митинге 10 августа в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте вуза.

В ВШЭ напомнили, что 10 августа 2019 года на проспекте Сахарова состоится согласованный с мэрией города Москвы митинг, проводимый по заявке незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы Елены Русаковой и Дениса Шендеровича, а также главы предвыборного штаба Дмитрия Гудкова Эльвиры Вихаревой.

"Администрация предупреждает, что сотрудникам и студентам, принявшим участие в таких акциях, университет не будет оказывать юридической поддержки", - говорится в сообщении.

Администрация вуза также поясняет, что всегда считала и считает, что участие сотрудников и студентов университета в любых массовых мероприятиях, включая митинги, организация которых не противоречит действующему законодательству и принятым правилам их проведения, является законной реализацией гражданами своих прав.

"Вместе с тем администрация рассчитывает, что участники митинга 10 августа не будут во время или после митинга совершать действия или участвовать в акциях, нарушающих правопорядок", - добавили во ВШЭ.